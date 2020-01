Valverde OUT de la Barcelona? Eliminarea din Supercupa le-a pus capac oficialilor catalani! Cine il poate inlocui

Ernesto Valverde ar putea pleca de la Barcelona.

Barcelona a fost invinsa de Atletico Madrid, scor 2-3 in semifinala din Supercupa Spaniei dupa un meci spectaculos. La pauza scorul a fost 0-0 insa dupa pauza a urmat un recital din partea ambelor echipe. Dieogo Simeone l-a trimis in lupta pe Koke, iar acesta a deschis scorul dupa doar 30 de secunde in minutul 46. Doar 5 minute a tinut avantajul trupei lui Simeone, Messi restabilind egalitatea. In minutul 62 Griezmann a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Valverde a trecut in avantaj. Cu 9 minute inainte de fluierul final, Alvaro Morata a punctat pentru 2-2, iar Correa a adus victoria si calificarea in finala pentru Atletico, in minutul 86 al partidei.

Barcelona rateaza astfel calificarea in finala Supercupei Spaniei, iar Ernesto Valverde ar putea fi demis de la carma catalanilor. Daca oficialii clubului de pe Camp Nou nu vor lua o decizie pe termen scurt, cu siguranta in vara Valverde va fi inlocuit.

Variantele luate in calcul pentru inlocuirea lui Valverde sunt Ronaldo Koeman, Marcelo Gallardo, Thierry Henry, Mauricio Pochettino, dar si Jurgen Klopp. Ramane de vazut ce decizie vor lua oficialii clubului, insa un lucru este sigur. Ernesto Valverde nu va mai continua pe banca catalanilor din vara.