Barcelona - Atletico Madrid, 21:00 | Messi vs. Joao Felix, pentru un loc in finala Supercupei Spaniei! Madrilenii nu i-au mai batut pe catalani din 2016 | ECHIPELE PROBABILE

Din articol Echipe proabile

Barcelona o infrunta pe Atletico Madrid in a doua semifinala a Supercupei Spaniei.

Castigatoarea semifinalei din aceasta seara o va intalni in finala pe Real Madrid. Barcelona nu a mai fost invinsa de 12 meciuri in toate competitiile. Ultima echipa care s-a impus in fata catalanilor a fost Levante, in luna noiembrie din 2019. In ultimele 5 meciuri, Barcelona are 2 victorii si 3 egaluri.

De partea cealalta, Atletico Madrid are 4 victorii si un egal in ultimele 5 partide disputate.

Catalanii sunt in fruntea clasamentului din La Liga, la egalitate de puncte cu Real Madrid (40 de puncte) si la 5 puncte de Atletico Madrid.

Echipe proabile