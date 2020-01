Pierdere mare pentru Barcelona! Clubul a anuntat oficial cat va lipsi Suarez de pe teren

Uruguayanul a fost operat duminica de doctorul Ramon Cugat.

Luis Suarez a suferit o interventie chirurgicala, iar Barcelona a confirmat oficial ca jucatorul va lipsi pentru aproximativ 4 luni, ceea ce inseamna ca acest sezon este deja incheiat.

Uruguaynul s-a accidentat in infrangerea cu 3-2 pe care catalanii au suferit-o contra lui Atletico Madrid, in semifinalele Supercupei Spaniei.

Suarez are 23 de meciuri pentru Barcelona in actualul sezon, el reusind 14 goluri: 11 in LaLiga si 3 in UEFA Champions League.

40 de milioane de euro este cota de piata a jucatorului, conform transfermarkt.com, care mai are contract cu Barcelona pana in 2021.