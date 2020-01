Pregateste Barcelona BOMBA inceputului de an? Conducerea catalanilor s-a intalnit cu posibilul INLOCUITOR al lui Valverde in Doha

Din articol Motivul vizitei: Ousmane Dembele

Ernesto Valverde ar putea avea zilele numarate pe banca Barcelonei.

Infrangerea din semifinalele Supercupei Spaniei cu Atletico Madrid (2-3) a tulburat apele la Barcelona, iar acum catalanii se gandesc serios sa il demita pe Ernesto Valverde. Conducerea blaugrana urmeaza sa se intalneasca cu posibilul inlocuitor al antrenorului, in Doha.

Conform Mundo Deportivo, Oscar Grau si Eric Abidal, directorul general si directorul sportiv al clubului, s-au intalnit in capitala Qatarului, Doha, cu fostul jucator, Xavi Hernandez, pentru a explora optiunile ca acesta sa preia banca tehnica. Fostul mijlocas este in prezent antrenor al lui Al Sadd, din vara trecuta, insa a declarat in numeroase randuri ca ar fi onorat sa fie antrenorul Barcelonei.

Clubul a motivat vizita celor doi in Qatar: Ousmane Dembele. Oficialii au vrut sa vada cum merge procesul de recuperare al francezului, care a ales sa faca asta in Qatar. Ambele vizite au fost planificate inaintea infrangerii cu Atletico Madrid, de joi.