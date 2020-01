"Iti castiga singur un razboi!" Ultima DECLARATIE in razboiul RONALDO VS MESSI! Antrenorul care a ELIMINAT Barcelona si-a ales preferatul

Antrenorul lui Atletico Madrid, care a reusit sa o elimine pe Barcelona in semifinalele Supercupei Spaniei, 3-2, a vorbit despre duelul dintre Cristiano Ronaldo si Lionel Messi. Desi si-a declarat in numeroase randuri admiratia fata de argentinian, Simeone a uimit cu ultima declaratie.

"Il poti lua pe Cristiano Ronaldo la razboi si ti-l va castiga singur, insa Lionel Messi are nevoie de toti coechipierii lui de la Barcelona pentru a putea face ceva", a declarat Diego Simeone.

Diego Simeone:

???? "You can take Cristiano Ronaldo to a war and he'll win it for you all alone, for Messi you need to bring all of his Barca teammates so he could actually do something." pic.twitter.com/ehpmpsVC4K