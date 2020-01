"E o rusine!" Reactia lui Messi dupa ce Barcelona a fost eliminata din Supercupa Spaniei! Ce spune starul argentinian

Leo Messi a vorbit despre eliminarea Barcelonei din Supercupa Spaniei.

Barcelona a fost invinsa de Atletico Madrid, scor 2-3 in semifinala din Supercupa Spaniei dupa un meci spectaculos. La pauza scorul a fost 0-0 insa dupa pauza a urmat un recital din partea ambelor echipe. Dieogo Simeone l-a trimis in lupta pe Koke, iar acesta a deschis scorul dupa doar 30 de secunde in minutul 46. Doar 5 minute a tinut avantajul trupei lui Simeone, Messi restabilind egalitatea. In minutul 62 Griezmann a inscris impotriva fostei sale echipe, iar trupa lui Valverde a trecut in avantaj. Cu 9 minute inainte de fluierul final, Alvaro Morata a punctat pentru 2-2, iar Correa a adus victoria si calificarea in finala pentru Atletico, in minutul 86 al partidei.

La finalul meciului, Leo Messi a vorbit despre eliminarea Barcelonei si spune ca este nedrept ceea ce s-a intamplat si e o rusine pentru ca echipa sa a controlat jocul si a atacat tot timpul.

"Nu am meritat sa pierdem. E o rusine, am jucat foarte bine, ne-am simtit bine. Am controlat jocul, am atacat tot timpul. Dar in 10 minute ei au rasturant scorul. E dureros sa pierzi pentru ca e un trofeu, dar am jucat bine si am fost ghinionisti pentru ca nu am castigat. Am fost mai buni aproape tot jocul, dar in final, echipa care a inscris mai mult a castigat. Chiar daca e nedrept sau nu, am pierdut. Am facut erori de curtea scolii si practic le-am dat golurile 'cadou'", a spus Messi pentru AS.