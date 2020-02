Pleaca Diego Simeone de la Atletico Madrid dupa 9 ani? Unde ar putea ajunge antrenorul argentinian

Diego Simeone ar putea pleca in vara de la clubul spaniol.

Atletico nu a reusit sa profite de forma slaba pe care o traverseaza Barcelona si Real Madrid. Formatia lui Simeone e pe locul 4 in campionatul Spaniei. Atletico a castigat doar 10 partide din 24 in acest sezon de La Liga, desi a avut o campanie de transferuri impresionanta vara trecuta.



Chelsea e o varianta posibila pentru antrenorul argentinian, anunta tuttomercatoweb. Clubul din Londra a fost interesat de Simeone si in trecut, insa tehnicianul a dorit sa ramana la Atletico Madrid.

Antrenorul lui Chelsea, Frank Lampard, e nemultumit de lipsa de transferuri de la club si nu se afla in cele mai bune relatii cu oficialii clublui englez.

Chelsea se afla pe pozitia a 4-a in Premier League, cu 41 de puncte dupa 25 de meciuri.