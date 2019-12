Diego Simeone ia masuri! E aproape de a transfera o SUPER VEDETA de la PSG

Atletico Madrid cauta solutii in atac. Madrilenii au inscris doar 15 goluri in 16 meciuri.

Cu Diego Costa in afara terenului pentru 3 luni, din cauza unei operatii suferite, Diego Simeone cauta solutii pentru atac. Conform publicatiei AS, oficialii lui Atletico Madrid au luat legatura cu PSG si vor sa-l transfere pe Edison Cavani imediat.

Super-starul uruguayan ar putea ajunge pe Wanda Metropolitano inca din aceasta iarna. Contractul cu Madrid expira in iunie 2020, ceea ce inseamna ca poate pleca incepand cu 1 ianuarie.

"Am primit un telefon de la Atletico Madrid si am inceput discutiile. Este un club imens si o buna optiune pentru Cavani, care s-a declarat incantat de idee. S-ar potrivi perfect acolo pentru ca Madrid are nevoie o masina de inscris goluri, asa cum este Edison", a declarat o sursa din cadrul clublui.

Cu toate acestea, sursa a spus ca o mutare in ianuarie este putin probabila, dar negocierile par sa fie promitatoare.

PSG nu i-a oferit o prelungire a contractului uruguayanului. Pricipalul motiv este ca noul venit Icardi are o evolutie impresionanta: a inscris 12 goluri in 10 meciuri, spre deosebire de Cavani care are doar 2 goluri in acest sezon.