Simeone a vrut sa dea lovitura, dar a aruncat cu banii pe fereasta: a platit 361 de milioane de euro pentru doar 18 goluri!

Atletico Madrid a cheltuit o avere pe sase jucatori de atac, care au marcat impreuna doar 18 goluri in 111 meciuri.

Atletico Madrid trece prin cea mai grea perioada din ultimul deceniu, iar unii suporteri au ajuns sa creada ca vremea antrenorului Diego Simeone pe Wanda Metrolitano s-a incheiat. Dintre jucatorii care pot evolua pe postul de atacant, doar Morata a avut o evolutie decenta, reusind 10 goluri in 26 de meciuri. Insa cel mai bun marcator al lui „Atleti” e departe de golgheterii rivalilor de la Real Madrid (Karim Benzema - 18 goluri) si FC Barcelona (Lionel Messi - 19 goluri / Luis Suarez - 14 goluri, e accidentat de o luna).

Incepand din vara, madrilenii probabil ca vor reveni la politica de cheltuieli reduse, la echipa putand ajunge gratis Edinson Cavani, care isi termina contractul cu PSG, sau Alexandre Lacazzette, sub forma de imprumut de la Arsenal. Deocamdata, a fost imprumutat pana in vara Yannick Ferreira Carrasco de la clubul chinez Dalian Professional, dar pe lista lui Simeone se mai afla Jesse Lingard, pentru care nu vrea sa ii ofere mai mult de 20 de milioane de euro lui Manchester United si aceeasi suma lui Leicester pentru Ayoze Perez.

Forma slaba a jucatorilor de atac reprezinta si explicatia pentru care „Los Colchoneros” se afla abia pe locul al saselea in La Liga, la 10 puncte distanta de Barcelona si la 13 lungimi de Real Madrid, cu sanse foarte mici la castigarea trofeului si cu emotii mari in privinta calificarii in Champions League. De asemenea, Atletico a fost eliminata din "16"-imile Cupei Spaniei de echipa de Liga 3-a Cultural Leonesa. Iar pe Simeone il asteapta vremuri si mai grele, pentru ca pe 18 februarie si 11 martie are „dubla” cu Liverpool din Champions League, „monstrul” creat de Klopp fiind lider detasat in Premier League si atacantii sai avand deja 46 de goluri marcate de la inceputul sezonului.

Ce atacanti are Simeone in lot:

Diego Costa - 31 ani / Spania, Brazilia / 66 milioane euro / transferat de la Chelsea / 15 meciuri - 2 goluri (accidentat)

Thomas Lemar - 24 ani / Franta / 70 milioane euro / transferat de la AS Monaco / 22 meciuri - 0 goluri

Joao Felix - 20 ani / Portugalia / 126 milioane euro / transferat de la Benfica / 24 meciuri - 4 goluri (accidentat)

Vitolo - 30 ani / Spania / 36 milioane euro / transferat de la FC Sevilla / 22 meciuri - 2 goluri

Ivan Saponjici - 22 ani / Serbia / 500.000 euro / transferat de la Benfica B / 2 meciuri - 0 goluri

Alvaro Morata - 27 ani / Spania / 7 milioane euro imprumutul + 56 milioane clauza de cumparare definitiva / transferat de la Chelsea / 26 meciuri - 10 goluri (accidentat)