Rusine ISTORICA pentru Atletico Madrid! A fost eliminata din Cupa Regelui de o echipa cu un lot evaluat la sub 5 milioane de euro! Cine l-a rapus pe Simeone

Atletico Madrid a oferit socul inceputului de an in fotbalul din Europa.

Cultural Leonesa a oferit surpriza inceputului de sezon si a eliminat-o pe Atletico Madrid din saisprezecimile Cupei Regelui. Leonesa este un club din liga a treia spaniola si lotul intregii echipe este evaluat la 4.900.000 de euro.

Simeone a trimis in teren jucatori importanti precum Joao Felix, Saul sau Correa, insa echipa care merge in optimi este Cultural Leonesa.

Correa a deschis scorul in minutul 62, iar pentru Leonesa a marcat Castaneda, in minutul 83. Lovitura de gratie a fost data in prelungirile partidei, cand Sergio Benito a detonat nebunia in minutul 108.