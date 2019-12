Atletico Madrid pregateste un transfer URIAS! Simeone e dispus sa renunte la doi jucatori pentru a-l aduce! Cine poate veni sub comanda acestuia

Atletico Madrid pregateste un transfer de rasunet.

Atletico Madrid pregateste un transfer urias. Potrivit spanilolilor de la AS, madrilenii vor sa il aduca pe atacantul celor de la Milan, Krzysztof Piatek, unul dintre cei mai buni marcatori in sezonul trecut in campionatul Italiei.

Potrivit sursei citate, Atletico Madrid este dispusa sa ii ofere la schimb pe Vitolo si Vrsalijko in schimbul lui Piatek, pentru a-i convinge pe milanezi sa renunte la pretentiile financiare.

Piatek a ajuns la Milan de la Genoa in schimbul a 38 de milioane de euro in iarna trecuta si este evaluat la 40 de milioane de euro pe transfermarkt.com.