A marcat un super gol cu Manchester City si a venit oferta! Diego Simeone vrea un atac LETAL! Pustiul minune care vine sa faca cuplu cu Joao Felix

Atletico Madrid il vrea pe Dani Olmo.

Dani Olmo a marcat un super gol in partida de Liga Campionilor cu Manchester City. Tanarul atacant al lui Dinamo Zagreb este dorit cu insistenta de Diego Simeone la Atletico Madrid.

Conform AS, Atletico Madrid va face o oferta pentru Olmo in aceassta iarna. Spaniolii sunt gata sa ofere 30 de milioane de euro in aceasta iarna pentru a-l aduce pe jucator pe Wanda Metropolitano.

Olmo a fost dorit de Atletico si vara acestui an, dupa ce jucatorul a impresionat la Campionatul European U21. Cei de la Dinamo Zagreb vor in schimbul jucatorului cel putin 40 de milioane de euro, insa cele doua cluburi ar putea ajunge la o intelegere.

Dani Olmo a impresionat in celebra academiei La Masia

Olmo a fost capitanul Barcelonei U18 cand avea doar 16 ani si era vazut ca o noua vedeta a catalanilor. Totul a luat o turnura neasteptata in 2014, cand jucatorul a parasit-o pe Barcelona pentru a merge la Dinamo Zagreb. Olmo a facut acest pas pentru a juca la nivel de seniori, dar toata lumea era de parere ca aceasta decizie a fost una gresita.

Olmo a devenit campion european in aceasta vara cu Spania U21 si a impresionat si in tricoul celor de la Dinamo Zagreb.