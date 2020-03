Pleaca de la Barcelona, dar ramane in Spania! Ivan Rakitic si-a ales viitoarea echipa: NU este Atletico Madrid

Ultimul sezon nu a fost cel mai usor pentru mijlocasul catalanilor, Ivan Rakitic, despre care s-a scris ca ar fi putut pleca inca din vara trecuta.

Plecarea lui Ivan Rakitic de pe Camp Nou nu mai este deja un subiect de actualitate, iar acum sansele sa ramana sunt din ce in ce mai minime. Dupa ce a refuzat sa plece in vara, cand a fost ofertat de Juventus, dar si in iarna, croatul ar fi inteles ca etapa sa la Barcelona a ajuns la sfarsit.

Conform cotidianului SPORT ES, singura prioritate pe care o are mijlocasul este sa revina la Sevilla, echipa de la care s-a transferat la Barcelonona, chiar si pe un salariu mai mic. Clubul andaluz ar fi tatonat deja terenul si dupa cum se pare, Barcelona ar fi acceptat dorinta lui Rakitic.

Catalanii ar fi luat deja legatura cu anturajul lui Rakitic pentru a gasi o solutie despre viitorul acestuia. Croatul mai are un an de contract si nu exista nicio posibilitate de reinnoire. Clubul inca este multumit de profesionalismul de care da dovada croatul care a trecut prin momente complicate din punct de vedere sportiv, insa nu s-a dat niciodata batut.

Barcelonei nu i-ar fi placut sa ajunga in situatia de a-l vinde in ultimul an de contract, pentru ca au picat multe optiuni bune de transfer in ultimul an. Pentru Rakitic, continuarea la Barcelona a fost intotdeauna o prioritate, chiar daca a pierdut salarii mai mari, iar acum, viseaza sa revina la Sevilla, club cu care mentine o relatie speciala si apropiata. Apropiatii sai se afla in Sevilla, iar clubul a lasat intotdeauna sa se inteleaga ca il doreste inapoi.