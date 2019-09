Rakitic, gata sa PLECE de la Barcelona! Croatul nu va juca la nationala ca sa negocieze cu Juventus si PSG

Ivan Rakitic (31 de ani) este pregatit sa o paraseasca pe Barcelona in ultima zi de transferuri, dupa ce catalanii l-ar fi oferit ca moneda de schimb pentru venirea lui Neymar

Croatul care are oferta din parte lui Juventus a ales sa nu participe la meciurile nationalei sale impotriva selectionatelor din Slovacia si Azerbaidjan, pentru a-si putea clarifica viitorul. Selectionerul Croatiei, Zlakto Dalic a confirmat ca Raktic a cerut sa nu se prezinte la nationala.

"Am vorbit cu Rakitic si in acest moment nu este pregatit sa se alature echipei nationale", a declarat Zlakto Dalic.

Dezamagit de faptul ca Valverde nu s-a bazat pe el ca titular in meciurile de pana acum, dar si de modul in care oficialii Barcelonei l-au inclus pe lista de nume disponibile pentru a se realiza un schimb cu PSG, Rakitic ar vrea sa plece.

Are 14 trofee castigate si un gol marcat in finala Champions League

Ivan Rakitic a venit de la Sevilla in anul 2014 si a fost un pion important in echipa Barcelonei din momentul sosirii sale. A cucerit 14 trofee cu gruparea catalana, pentru care a jucat 269 de partide si a inscris 34 de goluri. Croatul a marcat si in finala Champions League castigata de Barcelona impotriva lui Juventus, in sezonul 2014/2015.