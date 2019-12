Ivan Rakitic, despre penalty-ul neacordat la Varane: "Nu trebuie sa vorbim despre astea!" Ce a spus despre prestatia echipei

Barcelona si Real Madrid au remizat in primul El Clasico din acest sezon, pe Camp Nou. Madrilenii au dominat in prima repriza, insa catalanii au revenit mai puternici in partea secunda si au reusit sa intre mai bine in joc.

In prima repriza, in careul Barcelonei a existat un contact intre Clement Lenglet si Raphael Varane, din care arbitrul ar fi trebuit sa dea penalty, insa acesta nici macar nu a verificat cu VAR.

Dupa meci, Ivan Rakitic a vorbit despre prestatia echipei sale, iar despre cele doua penalty-uri neacordate, mijlocasul a spus ca nu trebuie sa se vorbeasca despre asta.

"A lipsit ultima pasa, atingerea calitativa. Am avut ocazii, am muncit foarte bine. Sunt fericit si mandru de munca echipei. Trebuia sa linistim meciul. Cand joaca unu contra unu este greu sa gasesti solutii. In repriza a doua ne-am imbunatatit si ne-am conectat mai bine.

A fost dificil. Stim ca ei sunt foarte puternici. A fost un meci care ar fi trbuit sa se termine cu gol. Penalty-uri? Il respect mult pe Varane. Nu trebuie sa vorbim despre asta pentru ca asa am putea vorbi si noi", a declarat Ivan Rakitic la finalul meciului.