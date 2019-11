Ivan Rakitic pleaca in iarna de la Barcelona! Croatul a ales deja viitoare echipa

Ajuns rezerva de lux la Barcelona, Rakitic va parasi echipa catalana in iarna.

Ivan Rakitic, in varsta de 31 de ani, nu mai prinde echipa lui Valverde si a fost anuntat ca antrenorul nu se va mai baza pe serviciile sale, potrivit spaniolilor de la SPORT.

Mijlocasul croat, care a bifat doar 255 de minute in 10 meciuri, in acest sezon, este dorit de Atletico Madrid si de AC Milan, insa acesta ar fi declarat ca e interesat de doar de oferta celor de la Juventus, unde ar putea ajunge in aceasta iarna.

Barcelona a refuzat o oferta de 15 milioane de euro de la un club din Premier League pentru a-l ceda pe Rakitic, deoarece oficialii catalani vor sa obtina cel putin 35 de milioane de euro.