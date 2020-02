"Putina lume stie asta!" Schimbare URIASA pentru Ianis Hagi! Se afla pe aceeasi lista cu Pique, Rakitic sau Kepa! Ce decizie a luat mijlocasul roman

Ianis Hagi (21 ani) joaca la Glasgow Rangers pana la finalul sezonului.

Mijlocasul roman a fost imprumutat de Genk in Scotia pana in vara, insa Rangers are optiune de cumparare. Fiul "Regelui" a facut o schimbare importanta, dupa cum a declarat Decebal Radulescu la Digi Sport. Acesta ar fi renuntat la colaborarea cu Pietro Chiodi si a ales sa lucreze cu o firma importanta de impresariat din Statele Unite.

"Putina lumea stie ca Ianis Hagi si-a schimbat impresarul. Inteleg ca si-a incheiat socotelile cu Pietro Chiodi. Posibil sa auzim in perioada urmatoare ca au fost unele probleme cu Chiodi.

Ianis Hagi a semnat cu o firma care se numeste AC Talent, o firma puternica din Statele Unite. Pique, Rakitic si Umtiti sunt impresariati de acea firma. I-au propus lui Ianis colaborarea, iar firma respectiva are multi jucatori tineri, de mare perspectiva.

Cred ca acesta poate fi un nou inceput pentru Ianis Hagi", a declarat Decebal Radulescu la Digi Sport.

Fostul impresar al lui Ianis Hagi, Pietro Chiodi, mai impresariaza alti jucatori romani, printre care, Razvan Marin, Tudor Baluta, George Puscas, Alexandru Mitrita si Alexandru Cicaldau.