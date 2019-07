"Un alt mod de a te antrena"! Rakitic si sotia sa au incercat o pozitie imposibila pe plajale din Dubai! GALERIE FOTO

Ivan Rakitic si sotia sa au fost in vacanta in Dubai.

Rakitic si sotia sa, Raquel Mauri, au fost in vacanta in Dubai, inainte ca starul celor de la Barcelona sa revina la antrenamente. Acestia au tinut sa impartaseasca cu fanii diferite poze din vacanta si au postat o poza pe Instagram in care Rakitic si sotia sa, au incercat o pozitie imposibila.

"Un alt mod de a te antrena", a scris Rakitic pe retelele de socializare.

