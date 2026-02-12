Victor Font, candidat la funcția de președinte al Barcelonei, a lansat un atac usturător la adresa lui Joan Laporta, descriind relația ruptă cu Lionel Messi drept „de neiertat”. El a promis, în același timp, o ofensivă „în trei direcții” pentru a-l aduce înapoi pe starul lui Inter Miami. Liderul opoziției catalanilor susține că știe că legenda argentiniană ar fi deschisă unei reveniri senzaționale, dacă ar fi îndeplinite condițiile necesare.

Planul lui Victor Font de a-l readuce la Barcelona pe Lionel Messi

Font a intensificat presiunea asupra actualului președinte al Barcelonei, Laporta, acuzând conducerea clubului că a comis un păcat capital prin înstrăinarea celui mai mare jucător din istoria clubului. Într-o declarație la Cadena SER, citată de Goal.com, candidatul la președinție a criticat actualul consiliu de administrație pentru că a acordat prioritate unei alianțe strategice cu Real Madrid în detrimentul reparării legăturilor cu Messi.

Font, care a terminat pe locul doi după Laporta la alegerile din 2021, a subliniat contrastul puternic dintre relația de prietenie a lui Laporta cu președintele Realului, Florentino Perez, în mare parte datorită intereselor comune pentru Superliga Europei, și distanța glacială care persistă între club și Messi.

„Faptul că trebuie să se strecoare pe Camp Nou, că am rupt relațiile cu Leo și nu cu Real Madrid, este de neiertat”, a declarat el, adăugând că „împăcarea cu Messi ar trebui să fie o prioritate de când a plecat”.

Font nu s-a limitat doar la critică. A oferit, de asemenea, o viziune concretă pentru o reconciliere. El a dezvăluit că echipa sa a lucrat la o propunere în trei direcții menită să-l atragă pe Messi înapoi la Barcelona, acoperind roluri instituționale, comerciale și sportive. Deși Messi este în prezent sub contract cu Inter Miami în MLS, Font insistă că ușa pentru un capitol final la Barcelona nu este închisă.

„Este ceva care îi va entuziasma pe fanii Barcei”, a spus el despre planul său pentru „cel mai bun jucător din istorie”.

Xavi, de partea lui Font

Campania lui Font are sprijinul legendarului fost mijlocaș și antrenor Xavi, despre care spune că vede nevoia unei reforme complete a conducerii clubului.

„Este foarte dezamăgit de actualul consiliu de administrație. Xavi se simte foarte trădat și ceea ce își dorește este o schimbare de model, o modernizare a clubului și ca președinția să nu mai fie atât de personală”, a adăugat el.

Săgeți către Real Madrid

În interviu, Font a trimis și un atac împotriva rivalilor Real Madrid și a arbitrajului din La Liga.

„Evident, arbitrii au favorizat întotdeauna Real Madrid”, a spus el. „Chiar și înainte să existe RMTV, da. Încă din copilărie, am suferit din cauza deciziilor arbitrale care favorizau Real Madrid. Acestea sunt faptele: Real Madrid a primit 16 penalty-uri în 23 de meciuri. Mă refer la realități concrete, iar ceea ce nu are sens este retorica populistă, retorica de a-i înșela pe membrii Barcelonei”.

Privind spre viitor, Font și-a prezentat viziunea sportivă în cazul în care va prelua vreodată frâiele de pe Camp Nou. Și-a exprimat sprijinul pentru Hansi Flick, care a decis să rămână antrenor principal, dar a specificat că nu-l va păstra pe Deco în funcția de director sportiv.