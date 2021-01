"Messi a meritat fiecare euro!" Reactia unui candidat la presedintia Barcelonei dupa dezvaluirile despre contractul fotbalistului! Ce au postat oficialii clubului

Din articol Reactia clubului de pe Camp Nou

Duminica a aparut o stire in care erau divulgate sumele pe care Messi le-a incasat de la Barcelona conform celui mai recent contract.

Publicatia spaniola El Mundo a facut aceasta dezvaluire, potrivit careia veniturile lui Messi in cei 4 ani de contract, din 2017 pana in vara lui 2021, se ridica la aproape 556 de milioane de euro.

Victor Font, unul dintre candidatii pentru postul de presedinte al clubului FC Barcelona, e de parere ca Messi merita pe deplin toti banii si a spus ca spera ca jucatorul sa ramana pe Camp Nou si din sezonul viitor.

"Leo Messi si-a meritat fiecare euro pe care Barca i l-a platit. Nu ne-a ruinat. Din contra! Este cel mai bun fotbalist din istorie si ne dorim sa ramana cu noi pentru totdeauna", a declarat Victor Font, intr-o postare pe contul sau de Twitter.

Leo Messi s’ha guanyat fins l’últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més. — Víctor Font (@victor_font) January 31, 2021

Concret, din 2017 si pana in prezent, Messi a castigat aproximativ 138 de milioane de euro pe sezon. In stirea celor de la El Mundo se arata si faptul ca in angajamentul semnat in noiembrie 2017 existau si doua clauze. Prima este legata de reinnoirea contractului, in valoare de 115.225.000 de euro, iar a doua, pentru loialitate, in valoare de 77.929.955 de euro.

Capitanul gruparii blaugrana a obtinut deja 92% din contract, chiar daca echipa catalana a avut mari dificultati in Liga Campionilor, competitie unde starul argentinian avea cele mai mari bonusuri de performanta din contract.

Reactia clubului de pe Camp Nou



Clubul catalan a oferit si el un comunicat pe parcursul zilei de duminica, prin care isi exprima dezaprobarea fata de stirea aparuta si sustinerea pentru jucator.

"In vederea informatiilor aparute asta in El Mundo, in legatura cu Messi si contractul cu FC Barcelona, clubul regreta publicarea acestuia dat fiind faptul ca este un document privat, protejat de principiul confidentialitatii dintre partile implicate.

FC Barcelona neaga categoric orice responsabilitate pentru publicarea documentului si va lua toate masurile legale impotriva celor de la El Mundo, pentru orice dauna care ar fi cauzata de acestia.



FC Barcelona isi exprima intregul suport pentru Lionel Messi, in special in fata incercarilor de a-i fi discreditata imaginea si de a dauna relatiei dintre jucator si club, unde a muncit in ultimii ani sa devina cel mai bun jucator din lume si cel mai bun din istorie", se arata in comunicatul postat pe site-ul clubului FC Barcelona.

