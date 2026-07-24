Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului

Antrenorul lui Auda a explicat cum a învins-o pe FCSB! Cum a caracterizat-o pe fosta campioană a României

Cum i-a "zăpăcit" Nuno Campos pe jucătorii lui Dinamo: "S-a schimbat totul"

FC Dinamo a anunţat, vineri, despărţirea de jucătorii Casian Soare, Răzvan Paşcalău şi Raul Rotund.

Trei fotbaliști, OUT de la Dinamo

Clubul precizează că a ajuns la o înţelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu cei trei jucători.

Sosit la Dinamo în ianuarie 2025, Casian Soare a adunat un număr de două meciuri oficiale pentru club. În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 13 meciuri.

Răzvan Paşcalău, împrumutat și el la CS Dinamo

Sosit la Dinamo în iulie 2024, Răzvan Paşcalău a adunat un număr de trei meciuri oficiale pentru clubul bucureştean. În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat la CS Dinamo, unde a evoluat în 17 meciuri.

Sosit la Dinamo în iulie 2024, Raul Rotund a adunat un număr de patru meciuri oficiale pentru FC Dinamo. În sezonul recent încheiat, Raul a fost împrumutat atât la Unirea Slobozia la nivelul Superligii, cât şi în liga secundă la ASA Târgu Mureş. În total a evoluat în 16 meciuri sezonul trecut, reuşind să înscrie cinci goluri.

News.ro