Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...”

Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
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Spania - Argentina se joacă în finala Cupei Mondiale 2026.

TAGS:
messiLionel MessiArgentinaSpaniaLamine YamalCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Marea finală îi așază față în față pe legendarul Lionel Messi și pe tânărul capabil să scrie istorie în fotbal, Lamine Yamal.

Mesajul apărut pe pagina Barcelonei în timpul finalei Spania - Argentina

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Duelul este unul special. Lionel Messi a scris istorie în tricoul Barcelonei, în timp ce Lamine Yamal este fotbalistul cap de afiș în acest moment la gruparea catalană.

În același timp, poveștile celor doi fotbaliști s-au intersectat în urmă cu 19 ani, când starurile de atunci ale Barcelonei au realizat o ședință foto în care spălau într-o cadă niști copii. 

Atunci, în urma unei trageri la sorți, Lamine Yamal, care era doar un copil, a fost selectat pentru a fi ”partenerul” lui Messi.

19 ani mai târziu, cei doi se întâlnesc în finala Cupei Mondiale, iar Barcelona a reacționat la acest moment chiar în timpul meciului.

19 ani mai târziu, Leo Messi și Lamine Yamal s-au întâlnit din nou!”, au scris catalanii.

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