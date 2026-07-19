Mesajul postat de Barcelona chiar în timpul finalei Cupei Mondiale: ”După 19 ani...”

Marea finală îi așază față în față pe legendarul Lionel Messi și pe tânărul capabil să scrie istorie în fotbal, Lamine Yamal.

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Duelul este unul special. Lionel Messi a scris istorie în tricoul Barcelonei, în timp ce Lamine Yamal este fotbalistul cap de afiș în acest moment la gruparea catalană.

În același timp, poveștile celor doi fotbaliști s-au intersectat în urmă cu 19 ani, când starurile de atunci ale Barcelonei au realizat o ședință foto în care spălau într-o cadă niști copii.

Atunci, în urma unei trageri la sorți, Lamine Yamal, care era doar un copil, a fost selectat pentru a fi ”partenerul” lui Messi.

19 ani mai târziu, cei doi se întâlnesc în finala Cupei Mondiale, iar Barcelona a reacționat la acest moment chiar în timpul meciului.

”19 ani mai târziu, Leo Messi și Lamine Yamal s-au întâlnit din nou!”, au scris catalanii.