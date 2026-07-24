Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului

Exemplul care aprinde speranța: marea afacere a verii îi arată fotbalului românesc că se poate

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul în Championship al lui Andrei Coubiș (22 de ani), o mutare venită de nicăieri și care pune competiția internă într-o lumină bună.

Cele două cluburi au bătut palma pentru o sumă în jurul a trei milioane de euro și un profit imens pentru Șepcile Roșii, care l-au "pescuit" pe Coubiș, de la Sampdoria, în schimbul a doar 130.000 de euro. Iar transferul e cu atât mai special cu cât Coubiș a fost criticat pentru decizia de a veni în Superligă în iarnă.

Carieră schimbată în 6 luni: națională, Europa, Championship!

"Cazul" Coubiș e unul cât se poate de atipic pentru fotbalul intern, fiind foarte rare situațiile în care jucători tineri veniți în România din străinătate reușesc să plece repede în fotbalul mare. Lui Coubiș, însă, i-a trebuit jumătate de sezon pentru a "exploda" și a convinge un club din Championship să pună banii pe masă.

Care au fost cei trei vectori?

În primul rând, apărătorul central are de partea sa vârsta (22 de ani) și backgroundul fotbalistic, fiind crescut de AC Milan și cedat, apoi, Sampdoriei. Cu școala la zi în fotbalul italian, lui Coubiș i-a fost ușor să se impună în Superligă, având nevoie de doar câteva meciuri pentru a convinge pe toată lumea că nu este un fotbalist de viitor, ci mai degrabă un lider venit dintr-un fotbal superior.

În al doilea rând, dosarul său a fost completat inspirat și la timp de Gică Hagi și Mircea Lucescu. Al doilea l-a luat în lotul pentru decisivul cu Turcia și i-a oferit debutul în amicalul cu Slovacia (2-0), primul i-a oferit continuitate în partidele amicale cu Georgia (63 de minute) și Țara Galilor (26 de minute). La 22 de ani, Coubiș e văzut drept partenerul perfect pentru Drăgușin, iar cărămida internațională pusă la baza ascensiunii sale a contat și ea.