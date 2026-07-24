SPECIAL Exemplul care aprinde speranța: marea afacere a verii îi arată fotbalului românesc că se poate

Exemplul care aprinde speranța: marea afacere a verii îi arată fotbalului românesc că se poate Fotbal intern
SPORT.RO
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Într-o vară dominată de plecarea lui Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, Superliga se pregătește de o lovitură financiară neașteptată.

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Exemplul care aprinde speranța: marea afacere a verii îi arată fotbalului românesc că se poate

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul în Championship al lui Andrei Coubiș (22 de ani), o mutare venită de nicăieri și care pune competiția internă într-o lumină bună.

Cele două cluburi au bătut palma pentru o sumă în jurul a trei milioane de euro și un profit imens pentru Șepcile Roșii, care l-au "pescuit" pe Coubiș, de la Sampdoria, în schimbul a doar 130.000 de euro. Iar transferul e cu atât mai special cu cât Coubiș a fost criticat pentru decizia de a veni în Superligă în iarnă.

Carieră schimbată în 6 luni: națională, Europa, Championship!

"Cazul" Coubiș e unul cât se poate de atipic pentru fotbalul intern, fiind foarte rare situațiile în care jucători tineri veniți în România din străinătate reușesc să plece repede în fotbalul mare. Lui Coubiș, însă, i-a trebuit jumătate de sezon pentru a "exploda" și a convinge un club din Championship să pună banii pe masă.

  • Care au fost cei trei vectori?

În primul rând, apărătorul central are de partea sa vârsta (22 de ani) și backgroundul fotbalistic, fiind crescut de AC Milan și cedat, apoi, Sampdoriei. Cu școala la zi în fotbalul italian, lui Coubiș i-a fost ușor să se impună în Superligă, având nevoie de doar câteva meciuri pentru a convinge pe toată lumea că nu este un fotbalist de viitor, ci mai degrabă un lider venit dintr-un fotbal superior.

În al doilea rând, dosarul său a fost completat inspirat și la timp de Gică Hagi și Mircea Lucescu. Al doilea l-a luat în lotul pentru decisivul cu Turcia și i-a oferit debutul în amicalul cu Slovacia (2-0), primul i-a oferit continuitate în partidele amicale cu Georgia (63 de minute) și Țara Galilor (26 de minute). La 22 de ani, Coubiș e văzut drept partenerul perfect pentru Drăgușin, iar cărămida internațională pusă la baza ascensiunii sale a contat și ea.

În al treilea rând, au ieșit în evidență constanța și creșterea de nivel dobândite odată cu minutele prinse la U Cluj. Fundașul a gafat rar în Superligă, lucru atipic pentru un apărător central de vârsta sa, iar ultimul test l-a trecut în deplasarea cu Dinamo Kiev (0-0), când a făcut un meci solid, care i-a convins pe britanici că are anvergura necesară pentru a face față și meciurilor dificile din Europa.

Se poate din Superligă!

Plecarea lui Coubiș într-un campionat foarte bine văzut al Europei demonstrează că Superliga se poate dezlipi de eticheta de întrecere care oferă rar jucători români în competiții importante. Înaintea lui Coubiș, Olaru a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise, Matei Ilie a prins o mutare la Kasimpașa, Pantea a mers la Levadiakos, Ișfan a semnat cu Oviedo, iar Luca Mihai i-a convins pe cei de la Catania.

Lor li se adaugă plecările lui Conrado la Radomiak și Bettaieb la Esperence Tunis, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf. Ștefan Baiaram se pregătește și el de un transfer în Vestul Europei într-o perioadă de mercato din care fotbalul românesc poate învăța și că tinerii săi pot deschide ușile europene, nu doar pe cele din Zona Golfului sau Asia.

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