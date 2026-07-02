Londonezii au anunțat oficial transferul mijlocașului portughez Mateus Fernandes, adus de la West Ham pentru 98 de milioane de euro.

În vârstă de 21 de ani, internaționalul portughez era dorit și de PSG, Real Madrid și Manchester United, însă Spurs a câștigat cursa după ce a acceptat să plătească suma uriașă cerută de West Ham.

Mateus Fernandes a semnat cu Tottenham

„Sunt foarte entuziasmat de acest nou pas. Tottenham este un club uriaș, iar antrenorul Roberto De Zerbi a fost unul dintre principalele motive pentru care am ales să vin aici”, a declarat Fernandes.

„Îl admir pe Mateus de mult timp. Are calitate cu mingea la picior, intensitate și inteligență în joc. În ciuda vârstei, are deja experiență în Premier League și cred că acesta este mediul ideal pentru a continua să crească”, a spus Roberto De Zerbi.