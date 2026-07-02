OFICIAL Tottenham a spart banca! Transfer-record de 98.000.000 de euro (Premier League - EXCLUSIV pe VOYO)

Tottenham a spart banca! Transfer-record de 98.000.000 de euro (Premier League - EXCLUSIV pe VOYO) Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham a realizat cel mai scump transfer din istoria clubului. 

TAGS:
mateus fernandesPSGReal MadridTottenhamWest Ham
Din articol

Londonezii au anunțat oficial transferul mijlocașului portughez Mateus Fernandes, adus de la West Ham pentru 98 de milioane de euro.

În vârstă de 21 de ani, internaționalul portughez era dorit și de PSG, Real Madrid și Manchester United, însă Spurs a câștigat cursa după ce a acceptat să plătească suma uriașă cerută de West Ham.

Mateus Fernandes a semnat cu Tottenham

„Sunt foarte entuziasmat de acest nou pas. Tottenham este un club uriaș, iar antrenorul Roberto De Zerbi a fost unul dintre principalele motive pentru care am ales să vin aici”, a declarat Fernandes.

„Îl admir pe Mateus de mult timp. Are calitate cu mingea la picior, intensitate și inteligență în joc. În ciuda vârstei, are deja experiență în Premier League și cred că acesta este mediul ideal pentru a continua să crească”, a spus Roberto De Zerbi.

Transferul de 98 de milioane de euro stabilește un nou record pentru Tottenham, depășind precedentul record deținut de Xavi Simons, transferat pentru 65 de milioane de euro de la Leipzig în vara anului trecut.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O ospătăriță din Italia a fost concediată după doar cinci zile de muncă. Va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro
O ospătăriță din Italia a fost concediată după doar cinci zile de muncă. Va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Transfer de 100.000.000 de euro în Premier League: a refuzat Real Madrid și Manchester United
Transfer de 100.000.000 de euro în Premier League: a refuzat Real Madrid și Manchester United
Atacantul cu 6 goluri la FCSB a semnat prelungirea!
Atacantul cu 6 goluri la FCSB a semnat prelungirea!
ULTIMELE STIRI
Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician”
Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician”
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
Fostul jucător al FCSB și-a început cu succes cariera de antrenor. A fost numit la o nouă echipă
Fostul jucător al FCSB și-a început cu succes cariera de antrenor. A fost numit la o nouă echipă
Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează
Dinamo a dat lovitura! Extrema naționalei și-a dat acordul și semnează
Atacantul cu 21 de trofee câștigate cu PSG și-a reziliat înțelegerea și este liber de contract!
Atacantul cu 21 de trofee câștigate cu PSG și-a reziliat înțelegerea și este liber de contract!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Barcelona nu se joacă: 130.000.000 de euro pentru cel mai tare transfer al verii

Barcelona nu se joacă: 130.000.000 de euro pentru cel mai tare transfer al verii

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Mihaela Evi a atras toate privirile cu o ținută care îi pune formele în evidență: ”Ești uimitoare!” / ”Mult prea frumoasă”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Fostul jucător al FCSB și-a început cu succes cariera de antrenor. A fost numit la o nouă echipă
Fostul jucător al FCSB și-a început cu succes cariera de antrenor. A fost numit la o nouă echipă
Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician”
Santi Cazorla s-a retras din fotbal! Cifrele și cariera „Micului Magician”
Costel Pantilimon, reacție amară despre stadionul abandonat: „Cred că în vreo 20 de ani va fi gata”
Costel Pantilimon, reacție amară despre stadionul abandonat: „Cred că în vreo 20 de ani va fi gata”
Atacantul cu 21 de trofee câștigate cu PSG și-a reziliat înțelegerea și este liber de contract!
Atacantul cu 21 de trofee câștigate cu PSG și-a reziliat înțelegerea și este liber de contract!
Campioana Universitatea Craiova a făcut două transferuri tari astăzi! Ultimul venit e fotbalist de națională de Mondial
Campioana Universitatea Craiova a făcut două transferuri tari astăzi! Ultimul venit e fotbalist de națională de Mondial
Alte subiecte de interes
Transfer de 100.000.000 de euro în Premier League: a refuzat Real Madrid și Manchester United
Transfer de 100.000.000 de euro în Premier League: a refuzat Real Madrid și Manchester United
Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€
Jose Mourinho transformă Real Madrid! Următorul transfer costă 90.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Reacția apărării familiei Pașca: „Nu erau neglijați, s-a făcut tot ce s-a putut”. Ce spune avocatul despre milioanele de lei

stirileprotv Reacția apărării familiei Pașca: „Nu erau neglijați, s-a făcut tot ce s-a putut”. Ce spune avocatul despre milioanele de lei

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”

stirileprotv Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”

Țeapă imobiliară de proporții la Brașov: Case vândute „pe hârtie” de mai multe ori, cel puțin 10 persoane au plătit

stirileprotv Țeapă imobiliară de proporții la Brașov: Case vândute „pe hârtie” de mai multe ori, cel puțin 10 persoane au plătit

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!