Transfer de 100.000.000 de euro în Premier League: a refuzat Real Madrid și Manchester United

Tottenham își dorește să își întărească serios lotul pentru stagiunea viitoare, după ce a avut emoții mari la retrogradarea în sezonul trecut.

Echipa londoneză vrea să îi aducă lui Roberto De Zerbi fotbaliștii pe care i-a cerut și este gata să cheltuie sume imense pentru a reveni pe primele locuri în Premier League.

Tottenham a rezolvat transferul de 100 de milioane de euro

Roberto De Zerbi vrea să întărească mijlocul lui Tottenham, iar după transferul lui Tonali, londonezii au rezolvat și mutarea lui Mateus Fernandes de la West Ham United.

Mijlocașul portughez s-a aflat și pe lista lui Real Madrid și Manchester United, dar în cele din urmă a ales să meargă la echipa lui Radu Drăgușin.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano transferul de aproximativ 100 de milioane de euro al lui Tottenham a făcut vizita medicală și urmează să fie anunțat oficial.