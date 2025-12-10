Comisia de Disciplină din La Liga a confirmat o triplă sancțiune pentru Real Madrid după etapa a 15-a, în care „Los Blancos” au cedat cu 0-2 pe Santiago Bernabeu contra formației Celta Vigo.

Sancțiunile încasate de fotbaliștii de la Real Madrid după eliminările contra Celtei Vigo

Endrick, Carreras și Carvajal vor primi fiecare câte două meciuri de suspendare, deși din motive diferite, conform rezoluției făcute publice miercuri, informează Marca.

Endrick încasează o suspendare de două meciuri pentru proteste aprige la adresa echipei de arbitraj. Alvaro Carreras este sancționat cu două meciuri pentru atitudine de dispreț sau lipsă de respect față de arbitri, iar Dani Carvajal a fost penalizat două meciuri din același motiv.

La rândul său, Fran Garcia, eliminat pentru două cartonașe galbene în minutele 63 și 64, a primit o singură etapă de suspendare în La Liga.

Momente tensionate la Real Madrid - Celta Vigo 0-2

Acțiunea disciplinară vine după o înfrângere împotriva lui Celta Vigo, 0-2, care a lăsat o imagine neobișnuită pe Santiago Bernabeu. Raportul arbitrului a descris detaliat eliminarea lui Fran Garcia, pentru două faulturi care au încins atmosfera.

Iar în momentele finale, protestele mai multor jucători, inclusiv Rodrygo, Valverde și Carreras însuși, au umplut paharul într-un meci deja plin de tensiune.

Problemele nu s-au încheiat concomitent cu fluierul final. Reacția lui Endrick, în care a părăsit banca de rezerve pentru a-l confrunta pe al patrulea arbitru și a trebuit să fie oprit de coechipieri, a fost consemnată în detaliu în raportul meciului.

Iar în tunel, Carvajal a apărut cu un comentariu direct la adresa arbitrului principal Quintero Gonzalez: „Nivelul pe care îl arăți e jos, iar apoi plângi la conferința de presă”.

