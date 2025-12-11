„Cred că astăzi am demonstrat că suntem o echipă unită, că îl susţinem pe antrenor şi că toată lumea luptă pentru a schimba această dinamică”, a declarat Courtois în zona mixtă după această a doua înfrângere în trei zile pe Santiago Bernabéu.

„Înţeleg furia după o serie de meciuri ca aceasta, dar cred că am reacţionat pe teren, am făcut tot ce am putut şi am pierdut împotriva unui adversar foarte bun. (...) Toată lumea de aici îl va susţine pe antrenor până la capăt. Şi câştigând duminică (la Alavés, în campionat) vom schimba această dinamică”, a adăugat el.



În conferinţa de presă, Xabi Alonso a asigurat că nu are „nimic de reproşat” jucătorilor săi, salutând eforturile tuturor de a reveni la finalul meciului.



„Astăzi, balanţa a înclinat în favoarea lor, dar am fi putut egala, am avut suficiente ocazii pentru a marca un al doilea gol. Dar am jucat concentraţi, cu ritm. Ne-am luptat până la final, nu am renunţat”, s-a felicitat el.

Întrebat despre absenţa lui Kylian Mbappé, rezervă fără să intre în joc din cauza unei dureri la genunchiul stâng, Xabi Alonso a explicat că atacantul francez „nu era în stare” să-şi ocupe locul, dar că este „prea devreme” să se spună dacă va fi recuperat pentru a juca duminică împotriva lui Alavés.



Conform presei spaniole, acest meci din Liga va fi ultima şansă pentru antrenorul basc de a-şi salva postul. În campionat, Realul se află pe locul 2, la 4 puncte de FC Barcelona.

