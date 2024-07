Portugalia - Franța este unul dintre duelurile de foc din sferturile de finală ale turneului final din Germania.

Înaintea confruntării de la Hamburg, Kylian Mbappe a vorbit despre duelul cu Portugalia, unde va juca împotriva idolului său, Cristiano Ronaldo (39 de ani).

"Trebuie să apreciezi ceea ce a fost și ceea ce este Ronaldo. Eu admir măreția lui. E un jucător unic. Nu va fi nimeni ca el. A marcat istoria fotbalului, a inspirat generații întregi. Și-a lăsat amprenta asupra multor oameni. Îl respect, dar, așa cum am spus, sper ca mâine să nu fie fericit pentru că vrem să mergem în semifinală!

Așa cum am spus, este unic. Am avut ocazia și eu de a-mi începe visul și de a semna pentru Real Madrid. Sper să scriu istorie la Madrid. Dar istoria lui Cristiano la Real Madrid a fost unică. Nu am decât cuvinte de laudă pentru el", a declarat starul francez, în cadrul unei conferințe de presă, citat de AS.

Motivul pentru care Cristiano Ronaldo poate fi amendat

Portughezul este unul dintre sportivii care poartă o brățară concepută de cei de la Whoop în timpul meciurilor, care măsoară și pulsul, printre altele.

Imediat după reprizele de prelungiri din meciul cu Slovenia, brățara a înregistrat un puls de aproximativ 180 de bătăi per minut, unul foarte mare chiar și pentru un sportiv.

Din punctul de vedere al celor de la UEFA, decizia a de face publice aceste detalii ar putea reprezenta 'o practică de marketing sălbatic'.

În 2012, atacantul Nicklas Bendtner a plătit o amendă de 100.000 de euro după ce au fost publicate niște date medicale. UEFA are anumiți sponsori oficiali și refuză să-i fie asociată imaginea.