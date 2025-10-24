Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis”

Cu toate că cele două formații vor avea absențe importante, starurile de la Real Madrid și Barcelona care sunt disponibile pentru El Clasico au arătat o formă excelentă în ultimele partide.
Unul dintre jucătorii catalanilor care vine după o prestație de vis este Fermin Lopez.
Fermin Lopez a dezvăluit că a fost dorit în trecut de Real Madrid
Mijlocașul spaniol a reușit un „hattrick” în meciul cu Olympiacos din Champions League, încheiat cu victoria Barcelonei cu 6-1.
În urma acestei prestații, Fermin Lopez a fost desemnat cel mai bun jucător al săptămânii din Champions League și este unul dintre jucătorii cei mai în formă înainte de El Clasico.
Jucătorul de 22 de ani a dezvăluit înaintea marelui duel de duminică faptul că a fost ofertat de Real Madrid pe vremea când era juniorul Barcelonei.
„Încrederea noastră de la zero la zece? Un zece. Suntem Barca și avem o echipă grozavă.
Toți cei din vestiar au o dorință imensă de a câștiga. Mai este mult de terminat campionatul, dar știm că este un meci foarte important pentru noi și pentru toți fanii Barcelonei.
E adevărat că a existat interes (n.r. din partea lui Real Madrid), dar tatăl meu mi-a spus foarte puține. Dacă m-ar fi întrebat părerea mea, aș fi ales oricum Barca, pentru că era marele meu vis. Sunt foarte fericit că l-am transformat în realitate și sper să pot rămâne aici mulți ani”, a spus Fermin Lopez, conform Mundo Deportivo.
Fotbalistul spaniol de 22 de ani a reușit 5 goluri în 7 meciuri jucate pentru Barcelona, în această stagiune.
Fermin Lopez este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.