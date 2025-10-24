Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis”

Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: &bdquo;Era marele meu vis&rdquo; La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona și Real Madrid vor oferi un nou episod palpitant din El Clasico, duminică, 26 octombrie, de la 17:15.

TAGS:
BarcelonaFermin LopezReal MadridEl Clasico
Din articol

Cu toate că cele două formații vor avea absențe importante, starurile de la Real Madrid și Barcelona care sunt disponibile pentru El Clasico au arătat o formă excelentă în ultimele partide.

Unul dintre jucătorii catalanilor care vine după o prestație de vis este Fermin Lopez.

Fermin Lopez a dezvăluit că a fost dorit în trecut de Real Madrid

Mijlocașul spaniol a reușit un „hattrick” în meciul cu Olympiacos din Champions League, încheiat cu victoria Barcelonei cu 6-1.

În urma acestei prestații, Fermin Lopez a fost desemnat cel mai bun jucător al săptămânii din Champions League și este unul dintre jucătorii cei mai în formă înainte de El Clasico.

Jucătorul de 22 de ani a dezvăluit înaintea marelui duel de duminică faptul că a fost ofertat de Real Madrid pe vremea când era juniorul Barcelonei.

„Încrederea noastră de la zero la zece? Un zece. Suntem Barca și avem o echipă grozavă.

Toți cei din vestiar au o dorință imensă de a câștiga. Mai este mult de terminat campionatul, dar știm că este un meci foarte important pentru noi și pentru toți fanii Barcelonei.

E adevărat că a existat interes (n.r. din partea lui Real Madrid), dar tatăl meu mi-a spus foarte puține. Dacă m-ar fi întrebat părerea mea, aș fi ales oricum Barca, pentru că era marele meu vis. Sunt foarte fericit că l-am transformat în realitate și sper să pot rămâne aici mulți ani”, a spus Fermin Lopez, conform Mundo Deportivo.

Fotbalistul spaniol de 22 de ani a reușit 5 goluri în 7 meciuri jucate pentru Barcelona, în această stagiune.

Fermin Lopez este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Tot ce trebuie să știi despre &bdquo;perla ortodoxiei&rdquo; - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat &icirc;n cursa pentru MVP-ul săptăm&acirc;nii &icirc;n UCL
Dennis Man, alături de jucători de la Barcelona și Dortmund! Pe ce loc a terminat în cursa pentru MVP-ul săptămânii în UCL
FC Barcelona e interesată de atacantul naționalei care nu a putut bate Rom&acirc;nia &icirc;n patru meciuri!
FC Barcelona e interesată de atacantul naționalei care nu a putut bate România în patru meciuri!
Barcelona, pierdere uriașă &icirc;nainte de El Clasico: a fost suspendat și va sta &icirc;n tribune!
Barcelona, pierdere uriașă înainte de El Clasico: a fost suspendat și va sta în tribune!
ULTIMELE STIRI
Scandărilor xenofobe la Miercurea Ciuc! Paul Papp, după ce i-a oprit pe ultrași: Se mai &icirc;nt&acirc;mplă. Și eu sunt făcut țigan
Scandărilor xenofobe la Miercurea Ciuc! Paul Papp, după ce i-a oprit pe ultrași: "Se mai întâmplă. Și eu sunt făcut țigan"
Eugen Neagoe, dezlănțuit după Csikszereda &ndash; Petrolul: &rdquo;Nu suntem arestați!&rdquo;
Eugen Neagoe, dezlănțuit după Csikszereda – Petrolul: ”Nu suntem arestați!”
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene &icirc;ntr-un singur minut: &bdquo;Nu mi-a răspuns&rdquo;
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns”
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”
Chivu e fantastic! Știam de 10 ani! Un fost șef al Interului, impresionat de rom&acirc;n și de noul Vieri
"Chivu e fantastic! Știam de 10 ani!" Un fost șef al Interului, impresionat de român și de "noul Vieri"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Cel mai slab de pe teren! Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna

"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna



Recomandarile redactiei
FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:30 | &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; se pot apropia de podium cu o victorie! Echipele de start!
FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:30 | ”Câinii” se pot apropia de podium cu o victorie! Echipele de start!
Eugen Neagoe, dezlănțuit după Csikszereda &ndash; Petrolul: &rdquo;Nu suntem arestați!&rdquo;
Eugen Neagoe, dezlănțuit după Csikszereda – Petrolul: ”Nu suntem arestați!”
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;
Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene &icirc;ntr-un singur minut: &bdquo;Nu mi-a răspuns&rdquo;
Jucătorul Petrolului, revoltat după ce a văzut două galbene într-un singur minut: „Nu mi-a răspuns”
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali &icirc;n direct și a sărit &icirc;n apărarea jup&acirc;nului : A fost exponențial!
Ilie Dumitrescu l-a contrat pe Gigi Becali în direct și a sărit în apărarea "jupânului": "A fost exponențial!"
Alte subiecte de interes
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract p&acirc;nă &icirc;n 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Ce onoare! Anunțul făcut de UEFA despre Dennis Man după dubla din Champions League
Cine este atacantul din Kuwait care a debutat pentru FC Barcelona &icirc;n 6-0 cu Valencia
Cine este atacantul din Kuwait care a debutat pentru FC Barcelona în 6-0 cu Valencia
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!