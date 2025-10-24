Omul momentului de la Barcelona, pe lista lui Real Madrid: „Era marele meu vis”

Cu toate că cele două formații vor avea absențe importante, starurile de la Real Madrid și Barcelona care sunt disponibile pentru El Clasico au arătat o formă excelentă în ultimele partide.

Unul dintre jucătorii catalanilor care vine după o prestație de vis este Fermin Lopez.



Fermin Lopez a dezvăluit că a fost dorit în trecut de Real Madrid



Mijlocașul spaniol a reușit un „hattrick” în meciul cu Olympiacos din Champions League, încheiat cu victoria Barcelonei cu 6-1.

În urma acestei prestații, Fermin Lopez a fost desemnat cel mai bun jucător al săptămânii din Champions League și este unul dintre jucătorii cei mai în formă înainte de El Clasico.

Jucătorul de 22 de ani a dezvăluit înaintea marelui duel de duminică faptul că a fost ofertat de Real Madrid pe vremea când era juniorul Barcelonei.