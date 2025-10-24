”Golden Boy” l-a înfruntat pe germanul Simone Riedl, campion european ISKA la categoria cruiser, care nu s-a dovedit a fi un adversar pe măsura lui Lătescu.

Ștefan Lătescu și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde

După un schimb de low kick-uri, Lătescu și-a doborât adversarul cu un croșeu de dreapta, iar Riedl a așteptat numărătoarea arbitrului fără a se mai ridica de la sol. Doar de 30 de secunde a avut nevoie Ștefan Lătescu pentru a bifa o nouă victorie.

Remy Bonjasky a fost prezent la Pitești pentru a urmări Dynamite Fighting Show. Sub privirile lui ”The Flying Gentleman” s-au mai luptat Tolea Ciumac, dar și Cătălin Moroșanu care a revenit în ring în fața unui adversar special.

