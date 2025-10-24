GALA POATE FI VIZIONATĂ PE VOYO

Evenimentul cu numărul 28 din seria circuitului lansat de Cătălin Moroșanu va consemna revenirea în ringul din România a lui Ștefan Lătescu, locul 7 mondial la categoria -95 de kilograme.



Legendarul Remy Bonjasky e în Pitești pentru a urmări luptele din Dynamite Fighting Show. Lătescu îl va înfrunta pe campionul european ISKA la categoria cruiser, germanul Simone Riedl.

DFS la Pitești, gală care se anunță electrizantă!



De asemenea, retras de 6 ani, Cătălin Moroșanu va urca din nou în ring pentru un meci special. Moroșanu a luptat ultima oară la Cluj Napoca împotriva colosului Daniel Sam. Cel cunoscut ca Moartea din Carpați va îndeplini un vis, un vis al unui luptător care a impresionat cu determinarea și curajul său. După o viață dificilă, Dragoș Zdrolidis a descoperit kickboxul, care l-a ajutat să meargă fără sprijin și să urmeze o cale a disciplinei și a demonstrației de forță.



Campionul categoriei super mijlocii, Florin Rambo Lambagiu, va avea parte de o provocare majoră împotriva angolezului Chris Baya, fost challenger la centura mondială Glory.



Tolea Ciumac, unul dintre numele cele mai cunoscute din sportul de contact din România, își face și el revenirea în DFS cu un super fight de entertainment împotriva lui Alexandru Costandachi, cunoscut ca și Justițiarul de Berceni.



Fost component al lotului național de box, Bogdan Bestea, îl va înfrunta pe regulile sale pe Vasile The Hellboy Corcodel, neînvins până acum la profesioniști, cu 7 victorii din tot atâtea posibile.



De asemenea, pe fight cardul galei vor mai fi prezenți nume precum campionul mondial ISKA, Sebastian Lutaniuc, Călin Petrișor, Mădălin Mogoș, Paul Danci sau Becali Bodescu. În undercardul galei vor mai lupta campioni locali precum Robert Stan, Ana Balaș sau Samuel Ivan.



Gala de azi începe cu luptele din undercard de la 18:30 pe VOYO, iar la ora 20:00 va fi transmis în direct main cardul și pe Pro Arena.

