LIVE VIDEO Paris FC - FC Nantes, LIVE din Ligue 1 pe VOYO de la ora 21:45!

Paris FC - FC Nantes, LIVE din Ligue 1 pe VOYO de la ora 21:45! Ligue 1
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
FC NantesParis FCLigue 1Stade Jean-BouinVoyo
Din articol

CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Ligue 1? Pionierii uitați din anii '30, excepțiile din România comunistă și atacantul cu 178 de meciuri după 2000

Paris FC - FC Nantes

LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris FC și FC Nantes se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a noua din Ligue 1.

După opt runde disputate, gazdele se află pe locul 11, în timp ce ”Les Canaris” ocupă poziția 15, la egalitate de puncte însă cu prima poziție care duce la retrogradarea în Ligue 2.

Partida se joacă pe Stade Jean-Bouin, stadionul din Paris aflat chiar vizavi de celebrul Parc des Princes.

Clasamentul din Ligue 1

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Decizie majoră luată de Anca Todoni: rom&acirc;nca nu va mai juca tenis p&acirc;nă &icirc;n 2026
Decizie majoră luată de Anca Todoni: românca nu va mai juca tenis până în 2026
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Decizie majoră luată de Anca Todoni: rom&acirc;nca nu va mai juca tenis p&acirc;nă &icirc;n 2026
Decizie majoră luată de Anca Todoni: românca nu va mai juca tenis până în 2026
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
Alte subiecte de interes
Nantes, mesaj pentru Claudiu Keșeru după anunțul retragerii! Cum a răspuns fostul internațional
Nantes, mesaj pentru Claudiu Keșeru după anunțul retragerii! Cum a răspuns fostul internațional
Echipa rom&acirc;nului din Ligue 1 a pierdut finala Cupei Franței! FC Nantes, la primul trofeu după 21 de ani
Echipa românului din Ligue 1 a pierdut finala Cupei Franței! FC Nantes, la primul trofeu după 21 de ani
Ligue 1 | Paris FC - Lorient 2-0. Gazdele au urcat pe locul 8 &icirc;n clasament
Ligue 1 | Paris FC - Lorient 2-0. Gazdele au urcat pe locul 8 în clasament
S-a lăsat cu scandal după derby-ul de pe VOYO! Au intrat prin efracție și au vandalizat baza sportivă
S-a lăsat cu scandal după derby-ul de pe VOYO! Au intrat prin efracție și au vandalizat baza sportivă
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe dec&acirc;t Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Bătător la ochi! Bundesliga și Ligue 1, mai slabe decât Premier League, LaLiga și Serie A dintr-un motiv clar
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul v&acirc;ndut de Rapid &icirc;n urmă cu doi ani pentru 4.000.000&euro;
Ce face acum Rareș Ilie, fotbalistul vândut de Rapid în urmă cu doi ani pentru 4.000.000€
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!