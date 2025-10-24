CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Ligue 1? Pionierii uitați din anii '30, excepțiile din România comunistă și atacantul cu 178 de meciuri după 2000
LIVE VIDEO Paris FC - FC Nantes, LIVE din Ligue 1 pe VOYO de la ora 21:45!
Partidele din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
LIVE pe VOYO de la ora 21:45, Paris FC și FC Nantes se întâlnesc în primul meci din cadrul etapei a noua din Ligue 1.
După opt runde disputate, gazdele se află pe locul 11, în timp ce ”Les Canaris” ocupă poziția 15, la egalitate de puncte însă cu prima poziție care duce la retrogradarea în Ligue 2.
Partida se joacă pe Stade Jean-Bouin, stadionul din Paris aflat chiar vizavi de celebrul Parc des Princes.
Clasamentul din Ligue 1
