LIVE VIDEO Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00!

Leeds United - West Ham United, LIVE din Premier League pe VOYO de la 22:00! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Leeds UnitedWest Ham UnitedNuno Espirito SantoElland RoadPremier League
Din articol

CITEȘTE ȘI: Câți fotbaliști români au jucat în Premier League? Debutul fabulos din 1994 și campionul cu Liverpool care are origini în România

Leeds United - West Ham United

LIVE pe VOYO de la ora 22:00, Leeds United și West Ham United se întâlnesc în primul meci al etapei a noua din Premier League.

Partida se dispută pe ”Elland Road”, stadionul pe care Leeds joacă încă de la fondarea clubului, în 1919!

După opt runde disputate, cele două echipe stau rău în clasament: gazdele sunt pe locul 16, în timp ce ”ciocănarii” pe 19, penultima poziție.

West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă

West Ham United a pierdut din nou pe teren propriu, 0-2 cu Brentford în etapa a opta din Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Igor Thiago, în minutul 43, și Mathias Jensen, în minutul 90+4, au fost marcatorii oaspeților, iar ”ciocănarii” sunt pe penultimul loc în clasament, cu doar patru puncte strânse până acum.

La finalul meciului, suporterii lui West Ham i-au fluierat pe jucătorii lui Nuno Espirito Santo, care au ajuns la al patrulea eșec consecutiv pe teren propriu, un record negativ pentru istoria clubului.

”Trebuie să-i aducem pe fani înapoi alături de echipă”, a recunoscut managerul portughez al lui West Ham.

După opt etape disputate în Premier League, lider este Arsenal, cu 19 puncte. ”Tunarii” sunt urmați în clasament de Manchester City (16 puncte), campioana en-titre Liverpool și revelația Bournemouth, ambele cu câte 15 puncte.

Clasamentul din Premier League

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Decizie majoră luată de Anca Todoni: rom&acirc;nca nu va mai juca tenis p&acirc;nă &icirc;n 2026
Decizie majoră luată de Anca Todoni: românca nu va mai juca tenis până în 2026
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Arabii au mai pus o gheară pe lumea tenisului. Cadoul primit de saudiți din partea circuitului ATP
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Stranierii convocați la naționalele Under 21 și Under 20 pentru meciurile cu Spania, Germania, Portugalia și Finlanda din noiembrie!
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Decizie majoră luată de Anca Todoni: rom&acirc;nca nu va mai juca tenis p&acirc;nă &icirc;n 2026
Decizie majoră luată de Anca Todoni: românca nu va mai juca tenis până în 2026
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici
Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"
Bosnia - Rom&acirc;nia I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri &icirc;n ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina &icirc;n cupele europene!
Bosnia - România I Pericolul Edin Dzeko, 3 goluri în ultimele 3 meciuri la națională și record la Fiorentina în cupele europene!
Alte subiecte de interes
Tottenham a plătit peste 41 de milioane de euro pe un jucător de 18 ani!&nbsp;
Tottenham a plătit peste 41 de milioane de euro pe un jucător de 18 ani! 
Michael Phelps, investitor la un club uriaș din Anglia! Fosta campioană din Premier League, cedată pentru 170 de milioane de lire&nbsp;
Michael Phelps, investitor la un club uriaș din Anglia! Fosta campioană din Premier League, cedată pentru 170 de milioane de lire 
Niclas Fullkrug are o nouă echipă! Transfer de 27 de milioane de euro și contract pe patru ani
Niclas Fullkrug are o nouă echipă! Transfer de 27 de milioane de euro și contract pe patru ani
Niclas Fullkrug schimbă echipa după EURO 2024! Germanul se &icirc;ndreaptă spre Premier League la 31 de ani
Niclas Fullkrug schimbă echipa după EURO 2024! Germanul se îndreaptă spre Premier League la 31 de ani
Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea &icirc;n acest sezon!
Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea în acest sezon!
West Ham, dezastru istoric &icirc;n Premier League după un nou eșec acasă!
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă!
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!