LIVE pe VOYO de la ora 22:00, Leeds United și West Ham United se întâlnesc în primul meci al etapei a noua din Premier League.

Partida se dispută pe ”Elland Road”, stadionul pe care Leeds joacă încă de la fondarea clubului, în 1919!

După opt runde disputate, cele două echipe stau rău în clasament: gazdele sunt pe locul 16, în timp ce ”ciocănarii” pe 19, penultima poziție.

West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă



West Ham United a pierdut din nou pe teren propriu, 0-2 cu Brentford în etapa a opta din Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO.

Igor Thiago, în minutul 43, și Mathias Jensen, în minutul 90+4, au fost marcatorii oaspeților, iar ”ciocănarii” sunt pe penultimul loc în clasament, cu doar patru puncte strânse până acum.

La finalul meciului, suporterii lui West Ham i-au fluierat pe jucătorii lui Nuno Espirito Santo, care au ajuns la al patrulea eșec consecutiv pe teren propriu, un record negativ pentru istoria clubului.

”Trebuie să-i aducem pe fani înapoi alături de echipă”, a recunoscut managerul portughez al lui West Ham.

După opt etape disputate în Premier League, lider este Arsenal, cu 19 puncte. ”Tunarii” sunt urmați în clasament de Manchester City (16 puncte), campioana en-titre Liverpool și revelația Bournemouth, ambele cu câte 15 puncte.

Clasamentul din Premier League

