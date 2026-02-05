Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 35 prin Bonny, iar Diouf a dublat avantajul nerazzurrilor imediat după pauză. Torino a redus diferența în minutul 57, însă reușita lui Kulenovic nu a fost suficientă încât să trimită jocul în prelungiri.

Cristi Chivu, aplaudat de un renumit jurnalist italian

După calificarea în semifinalele Cupei Italiei, Cristi Chivu a răbufnit la adresa criticilor și a mărturisit de ce ar trebui ca o echipă care a reușit să obțină o calificare în semifinalele unei competiții ar merita criticată.

”Dacă criticile vor fi împărțite pentru această semifinală? Scuzați-mă, poate n-am înțeles eu bine. Ajungem în semifinale și suntem criticați? Eu chiar nu mai înțeleg nimic din fotbal. Ajungem în semifinal, asta este de criticat?

Suntem ambițioși și facem tot posibilul să fim competitivi, nu ar trebui să fim obsedați de nimic, nu vorbesc despre Triplă sau titluri. Apoi vom vedea. Mergem înainte cu convingere”, a spus Chivu după meci.

Jurnalistul Italian Fabrizio Biasin a reacționat după declarațiile lui Cristi Chivu și a transmis că atitudinea antrenorului român este una corectă și a mărturisit că, în opinia sa, Chivu este exact antrenorul de care Inter Milano are nevoie, un antrenor ”fără teamă”, care nu găsește scuze sau pretexte pentru orice insucces.

”Chivu le răspunde direct tuturor celor care trăiesc în teroare constantă față de ce s-ar putea întâmpla mâine. Misiunea unui antrenor de top și a echipei sale este să încerce să câștige fiecare meci. Iar acest lucru rămâne valabil chiar și atunci când resursele sunt limitate și chiar cu riscul de a ajunge, la final, cu mâna goală.

Cei care se tem și arată cu degetul spunând ‘așa ajungem să jucăm prea multe meciuri’ s-ar teme și ar acuza la fel chiar și dacă ar fi angrenați într-o singură competiție (‘uite, asta ne-a mai rămas… și acum ce facem?’).

Cei care se tem, se tem oricum. Chivu nu, el trăiește fără teamă, chiar dacă știe că nu există garanții despre cum vor decurge lucrurile.

Finalul sezonului trecut i-a ‘traumatizat’ pe mulți fani ai lui Inter, dar ideea unui antrenor și a unui grup care atacă pe toate fronturile este exact ceea ce ar trebui să ne dorim întotdeauna. Chiar și doar pentru simplul fapt că asta înseamnă să-ți vezi mai des echipa de suflet pe teren”, a transmis Fabrizio Biasin pe platforma X.