"Câinii" au deschis scorul prin Kennedy Boateng (34'), dar piteștenii au revenit rapid prin Robert Moldoveanu (40').



Partida a fost una tensionată, în care Dinamo a avut și un gol anulat lui Alexandru Musi în startul meciului (minutul 5), dar și o bară, prin Mărginean (24').



La finalul meciului, fundașul dinamovist Raul Opruț (27 de ani) a oferit o analiză dură a jocului, recunoscând că echipa sa și-a dorit victoria pentru a spăla rușinea eșecului din derby-ul cu Rapid (0-2).



Jucătorul nu s-a sfiit să critice calitatea spectacolului fotbalistic, în special după pauză. "Suntem dezamăgiți. Veneam după o înfrângere în derby. Ne doream să câștigăm acest meci. Erau importante cele trei puncte. Au mai fost meciuri în care n-a fost spectacol, n-au fost ocazii. Per total, repriza a doua a fost destul de urâtă", a spus Opruț la finalul meciului.



"Trebuie să dominăm prin posesie"

Fundașul stânga cere o revenire rapidă la forma care a consacrat Dinamo în prima parte a sezonului și care a adus o serie lungă de invincibilitate, întreruptă de Rapid.



"Până la derby-ul cu Rapid am avut un parcurs bun, de 9-10 meciuri fără înfrângere. Trebuie să redevenim acea echipă care domină prin posesie și care propune un fotbal ofensiv. Mergem mai departe. Trebuie să ne revenim, să câștigăm în Cupă și după cu CFR Cluj. Ne focusăm pe primele locuri", a adăugat Opruț.



În urma acestui egal, Dinamo și FC Argeș rămân vecine de clasament, pe locurile 4 și 5, ambele acumulând 24 de puncte.

