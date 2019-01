ORDINUL a venit direct de la presedintele tarii! Lovitura primita de Ronaldo imediat dupa condamnarea pentru evaziune

Cristiano Ronaldo a fost condamnat marti la Madrid pentru evaziune fiscala.

A ascuns 5.7 milioane de euro de fiscul spaniol si a primit o amenda de 18.8 milioane si 23 de luni de inchisoare cu suspendare.

Cristiano Ronaldo a iesit fericit din sala de judecata de la Madrid, dar a mai primit o veste proasta. Presedentia Republicii Portugalia vrea acum sa-i retraga decoratiile acordate in 2014 si 2016, dupa castigarea EURO.

Momentan se asteapta publicarea deciziei in cazul lui Ronaldo, care a facut o intelegere cu procurorii spanioli in privinta pedepsei pe care a primit-o.

"Imediat cum vom vedea motivarea deciziei privind condamnarea lui Cristiano Ronaldo vom lua o decizie", a anuntat biroul de presa al presedintelui din Portugalia.

Sentinta cu suspendare primita de Ronaldo se va transforma intr-o amenda de 365,000 de euro, la fel ca in cazul lui Messi.

Cristiano Ronaldo a fost decorat in 2014 ca Înalt ofiţer al Ordinului Dom Infante Henrique, iar in 2016 a primit "Marea Cruce a Ordinului de Merit", dupa ce a devenit campion european cu nationala Portugaliei la EURO 2016 in Franta.

Potrivit legilor portugheze, cetatenii decorati trebuie sa respecte legile si sa apere imaginea Portugaliei, altfel acestea pot fi retrase si pot duce chiar la amenzi.