"Eram sigur ca asa trage! L-am studiat pe YouTube!" Ce spune omul care a aparat penalty-ul lui Cristiano Ronaldo! Portughezul nu mai patise asta

Portarul celor de la Chievo a incasat 3 goluri dar l-a oprit pe Ronaldo.

Juventus a castigat fara probleme partida cu Chievo din ultima etapa din Serie A, scor 3-0, insa portarul celor de la Chievo a avut o prestatie excelenta. El a reusit sa pareze inclusiv un penalty, batut de Cristiano Ronaldo. A fost prima ratare de la 11 metri a portughezului de la venirea la Juventus. "Voi pastra totul, aparatorile, sorturile si ciorapii" a spus Sorrentino pentru Gazzetta dello Sport.

"In spatele fiecarui penalty aparat exista studiu, pregatire si intuitie. Tatal meu, Roberto, a fost portar in anii 70 si 80 si era dificil sa se informeze. Initial eu ma uitam la atacanti pe YouTube, acum alaturi de Lorenzo Squizzi (fost portar) inainte de startul competitiei ne uitam la imagini si stabilim impreuna strategia, eram amandoi siguri de modul in care va trage si asta a fost.

Mama mea a fost la stadion, tatal meu, nu. Cand a auzit, mi-a spus: <<bine>>. Iar pentru el asta inseamna mult pentru ca nu face niciodata complimente. Ronaldo a tras bine la lovitura de pedeapsa, eu m-am decis sa sar in colt si am anticipat intr-o fractiune de secunda, altfel nu ajungeam la minge" a declarat Stefan Sorrentino.