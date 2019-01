Cristiano Ronaldo, 23 de LUNI de inchisoare si amenda de 19 milioane euro! Decizie judecatorilor

Cristiano Ronaldo a fost judecat la Madrid pentru evaziune fiscala!

Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 23 de luni de inchisoare cu suspendare si o amenda de 18.8 milioane de euro, anunta Marca!

Cristiano Ronaldo a fost condamnat pentru ca a ascuns plata a 5.7 milioane de euro catre fiscul spaniol, sume provenite din drepturile de imagine.

In momentul in care a parasit tribunalul, Ronaldo a raspuns la intrebarea daca este bine. "Totul e perfect, bineinteles", a spus Ronaldo.

Fostul star de la Real Madrid s-a inteles cu procurorii spanioli inca de anul trecut asupra acestei pedepse, insa abia acum a fost aprobata de judecatorii din Madrid.

Ronaldo a venit la tribunal insotit de Georgina, partenera sa de viata.

Cristiano Ronaldo a recunoscut ca a comis patru infractiuni economice intre 2010 si 2014 prin care a evitat sa plateasca 5.7 milioane de euro catre fisc. Procesul care a durat 50 de minute a fost doar o formalitate, mai scrie Marca.

Ronaldo ceruse sa poata intra in tribunal prin spate, pentru a evita contactul cu presa, insa cererea sa a fost refuzata.

RONALDO, IN FATA JUDECATORILOR: AM DOAR 6 CLASE!



Cristiano Ronaldo a fost audiat anul trecut in procesul de evaziune fiscala si a sustinut in fata judecatorilor ca nu stia despre ingineriile financiare facute de reprezentantii sai.

"Nu sunt un tip inteligent si i-am lasat pe altii sa se ocupe de afacerile mele". Ce ati fi facut daca erati in locul meu? Daca ai oameni competenti, avocati, oameni inteligenti...?! Eu nu sunt inteligent. Eu am doar 6 clase. Eu ma uit in ochii oricui; niciodata nu am ascuns nimic", a spus Ronaldo.