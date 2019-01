Cristiano Ronaldo i-a SPART NASUL unei femei: "Astept sa ma invite la cina!" FOTO

Cristiano Ronaldo abia a scapat de un scandal, insa procesul e evaziune nu este singurul.

Ronaldo a aparut ieri in fata judecatorilor din Madrid si a recunoscut patru infractiuni de evaziune fiscala in valoare de 5.7 milioane de euro.

Pentru ca a ascuns aceasta suma provenita din drepturile sale de imagine, Cristiano Ronaldo a fost amendat cu 18.8 milioane de euro si s-a ales si cu cazier, o condamnare de 23 de luni de inchisoare cu suspendare.

Imediat dupa proces, Ronaldo s-a urcat in avionul sau privat si a postat un selfie, fericit ca a scapat de problemele cu legea din Spania. Gestul sau a fost considerat nepotrivit, in conditiile in care lumea fotbalului este socata de disparitia avionului in care se afla Emiliano Sala, jucatorul transferat de Cardiff de la Nantes.

Nu e singura controversa in care e implicat Ronaldo. Americanii il asteapta la judecata pentru un presupus viol petrecut in 2009 intr-un hotel din Las Vegas. O condamnare l-ar putea trimite pe Ronaldo direct in spatele gratiilor si cu o cariera fabuloasa ruinata.

Si peste toate astea, o femeie din Italia a postat o imagine cu nasul spart, dupa ce a primit o minge in figura din partea lui Ronaldo, inaintea partidei dintre Juventus si Chievo. Imaginea s-a viralizat rapid, iar femeia a fost intervievata de presa italiana. "Cristiano e idolul meu, dupa aceasta lovitura astept sa ma invite la cina", a spus Elena Di Martino. Ea e prezenta la toate partidele lui Juventus de pe teren propriu si nu s-a suparat dupa ce a simtit pe propria piele ce inseaman taria sutului fostului Balon de Aur.

"Nu oricine poate sa reziste unei mingi primite in figura din partea lui Ronaldo", postase ea pe Facebook.

