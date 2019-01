Prima lovitura pentru Ronaldo din partea judecatorilor! I-au REFUZAT cererea de a intra pe FURIS in tribunal!

Cristiano Ronaldo merge marti la Madrid pentru procesul de evaziune fiscala.

Cristiano Ronaldo nu va putea evita numerosii ziaristi care vor fi prezenti marti in fata tribunalului din Madrid care urmeaza sa-l condamne pentru frauda fiscala, judecatorul respingand derogarea ceruta de jucator.

Potrivit unei decizii judiciare datata 18 ianuarie si difuzata luni, presedintele tribunalului provincial din Madrid a precizat ca "nu accepta revendicarile acuzatului".

"In ciuda marii notorietati" a lui Ronaldo, faptul ca jucatorul va avea acces la tribunal pe scarile obisnuite nu compromite securitatea jucatorului.

Marti, de la ora locala 9,50, este prevazuta audienta pentru ratificarea acordului incheiat intre avocatii portughezului si fiscul spaniol. Acordul prevede o sanctiune de 18,8 milioane de euro si o pedeapsa de 23 de luni de inchisoare cu suspendare.

In Spania, pedepsele de pana la doi ani de inchisoare in general nu sunt efectuate de persoanele fara antecedente judiciare.

Fostul atacant al lui Real Madrid, care a semnat in vara anului trecut cu Juventus, a fost audiat de justitie in iulie 2017 pentru a raspunde acuzatiilor de evaziune fiscala.

Conform ministerului public, Ronaldo a utilizat intre 2011 si 2014 mai multe societati cu sedii in strainatate - Irlanda sau Insulele Virgine Britanice - pentru a evita sa plateasca in Spania impozitele pe venituri obtinute din publicitate.

Conform Parchetului, portughezul ar fi declarat in 2014 venituri de origine spaniola in valoare de 11,5 milioane euro pentru perioada cuprinsa intre 2011 si 2014, in timp ce in realitate acestea s-au ridicat la aproximativ 43 milioane euro.

La acestea s-ar adauga, conform ministerului public, 28,4 milioane euro ascunse fiscului, venituri obtinute din drepturile de imagine pentru perioada 2015-2020.

Condamnarea ar putea fi oficializata marti sau zilele urmatoare, potrivit unei surse judiciare.

In afara de Cristiano Ronaldo, jucatori ca Luka Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano au comis fraude fiscale si au ajuns la acorduri cu procuratura pentru o reducere a sanctiunilor.