Pozele pe care a ajuns sa la regrete! Ce posta Boateng despre Ronaldo inainte sa ajunga la Barcelona. FOTO

Kevin Prince Boateng a fost prezentat azi la Barcelona.

Barcelona l-a imprumutat pe Boateng de la Sassuolo pana in vara cu optiune de cumparare cu 8 milioane de euro.

Inevitabil, Boateng a fost confruntat in legatura cu trecutul sau, in care nu si-a ascuns admiratia fata de Ronaldo, marele rival al catalanilor timp de 9 ani!



"Ai spus acum un an si jumatate ca ai vrea sa joci la Real si ca Ronaldo e cel mai bun din lume. Iti mentii declaratia sau ti-ai schimbat parerea?" - a vrut sa stie un jurnalist.

"Messi e cel mai bun jucator din aceasta lume si din toate lumile! De ce radeti? Asa e! Multumesc. La revedere!", a spus zambind Boateng, inainte de a se ridica si a parasi sala, in rasetele ziaristilor.

Afirmatiile la care facea referire jurnalistul sunt dintr-un interviu in care Boateng explica, de fapt, ca Ronaldo ar trebui sa fie un model datorita felului in care munceste pentru a avea succes. Si in acel dialog cu presa, Boateng spunea ca Messi e 'din alta lume, nu poate fi comparat cu nimeni'.

Spaniolii au gasit si postarile lui Kevin Prince Boateng de anul trecut, in care il cataloga pe Ronaldo drept "The Best" si ii imita celebrul strigat de bucurie "Siiii" al portughezului.



