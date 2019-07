OFICIAL | Real Madrid s-a despartit de inca un jucator dupa infrangerea umilitoare cu Atletico! A semnat cu o echipa din Premier League

Real Madrid s-a despartit de un jucator.

Dupa infrangerea umilitoare de la International Champions Cup in fata celor de la Atletico Madrid, scor 7-3, fundasul Jesus Vallejo pleaca de sub comanda lui Zidane in Premier League la Wolverhampton. Fundasul central in varsta de 22 de ani va fi imprumutat un sezon la Wolverhampton si va juca si in Europa League, unde englezii au obiectiv accederea in grupe.

Vallejo a venit la Real Madrid in 2015 in schimbul a 5 milioane de euro de la Zaragoza, dar a jucat doar 12 meciuri pentru galactici, el fiind imprumutat la Zaragoza si Eintracht Frankfurt.

10 milioane de euro este cota lui Vallejo pe transfermarkt.com

Zidane: "Am fost pe langa acest meci! Ne-a lipsit totul"



Zidane a vorbit la sfaristul partidei despre infrangerea umilitoare in fata rivalei Atletico.

"Ce s-a intamplat este ca am intrat foarte prost in acest meci. A fost un meci de nivel inalt in care noi am intrat extrem de prost.

Dupa doar 8 minute eram deja condusi cu doua goluri. Nu am avut reactie, a fost o prima parte foarte slaba din partea noastra. Am fost pe langa si nu am reusit sa intram in meci. Ne-a lipsit totul, mai ales intensitatea.

Ne-au dat 7 goluri, asa ceva nu se poate intampla. Si jucatorii sunt dezamagiti, dar trebuie sa trecem peste, pentru ca pana la urma este un meci de pregatire. Nu sunt multe de spus.

Pregatim noul sezon intr-un mod calm, avem timp pana pe 17 august sa ajungem la capacitate maxima. In seara asta ne-a lipsit totul", a spus Zizou.

"Nu ma ingrijoreaza, dar doare cand pierzi asa. Asta e fotbalul si trebuie sa trecem peste", a adaugat el.