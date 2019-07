OFICIAL! Real Madrid a renuntat la un jucator! Anuntul facut in urma cu cateva clipe

Real Madrid a imprumutat un jucator in Premier League!

Zinedine Zidane a renuntat pentru urmatorul sezon la Dani Ceballos! Mijlocasul spaniol, desemnat cel mai bun jucator de la Campionatul European Under 21, a fost imprumutat pentru un sezon la Arsenal! Este a doua mutare din aceasta vara facuta de Arsenal, dupa transferul lui Gabriel Martinelli pentru 6.7 milioane de euro.

Ceballos a fost cumparat in urma cu 2 ani de Real de la Betis pentru 16.5 milioane de euro. In sezonul precedent el a jucat 23 de partide in La Liga, fiind titular in 13 dintre acestea. Dupa revenirea lui Zidane, Ceballos a jucat insa mult mai putin.