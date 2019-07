TOPUL celor mai valoroase echipe din lume: doar 3 formatii din fotbalul european in primele 10! Real Madrid, cel mai valoros club de fotbal

O echipa de fotbal american este cea mai valoroasa din lume. Real Madrid e pe 3.

Dallas Cowboys, franciza texana de fotbal american, ramane cea mai valoroasa echipa sportiva din lume, pentru al patrulea an consecutiv, conform clasamentului anual dat publicitatii de revista economica americana Forbes.

Cowboys este evaluata la 5 miliarde de dolari, in crestere cu 4% fata de anul trecut, devansand formatia de baseball New York Yankees (4,6 miliarde dolari) si cluburile spaniole de fotbal Real Madrid (4,2 miliarde) si FC Barcelona (4,02 miliarde). Pe pozitia a cincea se afla echipa de baschet New York Knicks, cu 4 miliarde dolari.

Valoarea echipelor din cele mai importante ligi sportive profesioniste a inregistrat salturi spectaculoase in special datorita contractelor de televizare, dar si a celor de sponsorizare, care au permis sporirea veniturilor intr-un ritm mai mare decat cresterea salariilor jucatorilor, francizele devenind astfel mai profitabile comparativ cu anii anteriori, conform analistilor Forbes.

Clasamentul celor mai valoroase echipe din lume

1. Dallas Cowboys (fotbal american - NFL) 5 miliarde dolari

2. New York Yankees (baseball - MLB) 4,6 miliarde

3. Real Madrid (fotbal) - 4,24 miliarde

4. FC Barcelona (fotbal) - 4,02 miliarde

5. New York Knicks (baschet - NBA) - 4 miliarde

6. Manchester United (fotbal) - 3,81 miliarde

7. New England Patriots (fotbal american - NFL) 3,8 miliarde

8. Los Angeles Lakers (baschet - NBA) 3,7 miliarde

9. Golden State Warriors (baschet - NBA) 3,5 miliarde

10. New York Giants (fotbal american - NFL) 3,3 miliarde