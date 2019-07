EXCLUSIV | Razvan Lucescu ia un jucator din nationala Romaniei la Al Hilal! Fotbalistul e pe cale sa ajunga la "Real Madridul Asiei"

Paul Anton a fost propus pentru un transfer la Al Hilal, vicecampioana din Arabia Saudita.

Mijlocasul central Paul Anton (28 ani), legitimat acum la Krylya Sovetov Samara, in prima liga de fotbal din Rusia, a fost propus pentru un transfer la Al Hilal Riyadh FC, echipa care a fost preluata de Razvan Lucescu in aceasta vara. Jucatorul este reprezentat de Consultoria Internacional Deportiva Marinescu SL, firma de impresariat sportiv a lui Lucian Marinescu.



Mutarea are sanse mari sa se realizeze, din moment ce a oficialii clubului arab s-au interesat deja in privinta internationalului roman si au primit o caracterizare buna de la Mirel Radoi, selectionerul nationalei de tineret si unul dintre cei mai iubiti jucatori straini din istoria lui Al Hilal. De altfel, oficialii clubului saudit au aflat ca Anton este exact ceea ce cautau - un jucator de echipa, asemanator lui Radoi, cu suturi bune de la distanta, cu o buna capacitate de a conduce jocul ofensiv si a intra in combinatii, dar si cu o capacitate buna de efort si de recuperare a baloanelor. Inca nu s-a ajuns la negocieri pentru salariu, dar acesta nu ar trebui sa fie mai mic de 1 milion de euro pe an, adica dublu fata de cat castiga acum in Rusia.



La echipa lui Razvan Lucescu, supranumita "Real Madrid a Asiei", mai evolueaza in acest moment stranierii Carlos Eduardo (Brazilia), Alberto Botia (Spania), Sebastian Giovinco (Italia), Bafetimbi Gomis (Franta), Andre Carrillo (Peru), Jonathan Soriano (Spania), Jang Hyun-soo (Coreea de Sud) si Omar Khribin (Siria).