Cum a explicat Zidane "macelul" cu Atletico! Real Madrid a luat 7 goluri, antrenorul si-a bagat fotbalistii in sedinta la final

Real Madrid si Atletico, cele doua rivale din capitala Spaniei, au jucat un amical la New Jersey, in Statele Unite. Formatia lui Diego Simeone a invins-o pe cea a lui Zinedine Zidane cu un scor neverosimil! Atletico s-a impus cu 7-3, dupa ce in minutul 51 a avut 6-0! Diego Costa a marcat de 4 ori, iar Joao Felix, Angel Correa si Vitolo au punctat si ei pentru Atleti. Nacho, Benzema si Javi Hernandez au dat golurile Realului.

Zidane: "Am fost pe langa acest meci! Ne-a lipsit totul"

Zinedine Zidane a vorbit la finalul partidei.

"Ce s-a intamplat este ca am intrat foarte prost in acest meci. A fost un meci de nivel inalt in care noi am intrat extrem de prost.

Dupa doar 8 minute eram deja condusi cu doua goluri. Nu am avut reactie, a fost o prima parte foarte slaba din partea noastra. Am fost pe langa si nu am reusit sa intram in meci. Ne-a lipsit totul, mai ales intensitatea.

Ne-au dat 7 goluri, asa ceva nu se poate intampla. Si jucatorii sunt dezamagiti, dar trebuie sa trecem peste, pentru ca pana la urma este un meci de pregatire. Nu sunt multe de spus.

Pregatim noul sezon intr-un mod calm, avem timp pana pe 17 august sa ajungem la capacitate maxima. In seara asta ne-a lipsit totul", a spus Zizou.

"Nu ma ingrijoreaza, dar doare cand pierzi asa. Asta e fotbalul si trebuie sa trecem peste", a adaugat el.