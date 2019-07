SE FACE! Un jucator e OUT de la Real Madrid! Va merge in Premier League! Anuntul momentului in Spania

Un jucator de la Real Madrid va merge la Arsenal.

Dani Ceballos, jucator care nu mai intra in planurile lui Zidane la Real Madrid, va merge in Premier League la Arsenal. Va fi imprumutat un sezon, dupa care se va intoarce la Real Madrid, dorinta jucatorului fiind ca madrilenii sa nu puna optiune de cumparare in aceasta afacere.

Ceballos a mai fost dorit de Tottenham, AC Milan si Sevilla, dar in cele din urma a ales Arsenal, datorita lui Unay Emeri, care l-a dorit cu tot cu insistenta.

OJO. Dani Ceballos está muy cerca de ser nuevo jugador del #Arsenal https://t.co/vjUR4jd7s9 — Esteban Gómez (@mirondo9) July 22, 2019

Mijlocasul central in varsta de 22 de ani, una dintre vedetele campionatului European U21, este un jucator format de Betis. A ajuns la Real Madrid in 2017, in schimbul a 16,50 milioane de euro. Este cotat la 30 de milioane de euro pe transfermarkt.com