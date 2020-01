OFICIAL | Barcelona l-a luat pe noul Busquets! Catalanii aduc un super brazilian pentru a-si betona mijlocul terenului

Barcelona a mai adus un jucator.

Barcelona l-a luat pe Matheus Fernandes, un mijocas brazilian de 21 de ani. Fernandes a fost adus de la Palmeiras si mutarea a fost confirmata chiar de acesta, pe contul sau de instagram.

Jucatorul va fi imprumutat pana la finalul sezonului la Valladolid, echipa care se lupta la evitarea retrogradarii in La Liga.

"Nu am fost niciodata bun cand vine vorba de luat ramas bun, dar uneori e necesar sa o faci. Le spun ramas bun tuturor de la Palmeiras si le multumesc pentru ca au avut incredere in potentialul meu si m-au adus anul trecut. Astazi a venit ziua in care visul meu se implineste si voi juca in Europa. Sunt recunoscator lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. In curand, noi provocari, obiective si vise! Merg inainte, e doar inceputul!", a fost mesajul lui Matheus Fernandes.

Fernandes se remarca pentru jocul inteligent pe care il practica si pozitionarea tactica foarte buna. Este vazut ca un inlocuitor al lui Sergio Busquets si ii va costa pe catalani aproximativ 7 milioane de euro, plus inca 4 milioane bonusuri. Palmeiras va primi 75% din valoarea tranzactiei, iar Botafogo, clubul unde s-a format ca jucator, va primi restul de 25%.

Imprumutul la Valladolid pana la vara ii va permite tanarului mijlocas sa isi continue progresul si sa se acomodeze cu fotbalul din La Loga. Jucatorul va incepe antrenamentele sub comanda lui Sergio Gonzalez saptamana viitoare.