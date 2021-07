Scandal la Barcelona! Jucatorul dat afara printr-un mail se pregateste sa dea clubul in judecata! Care au fost motivele invocate de catalani

Barcelona a renuntat la mai multi jucatori in aceasta vara.

Matheus Fernandes (23 ani), fotbalistul adus in 2020 de Barcelona de la Palmeiras, supranumit 'noul Busquets', a fost dat afara de club in aceasta vara. Sefii de pe Camp Nou l-au anuntat pe Fernandes ca nu mai face parte din echipa prin intermediul unui mail.

Jurnalistul Gerard Romero, de la RAC1, a dezvaluit ce a continut mail-ul primit de Matheus Fernandes, punand accent pe faptul ca jucatorul nu a primit nici macar un apel din partea oficialilor clubului.

"In mail-ul pe care i l-au trimis au scris: forma slaba in timpul sezonului; comparatie cu restul mijlocasilor din echipa, minute si randament; valorile de la antrenamente cu 9 parametri, iar la 6 dintre ei era sub media echipei", anunta sursa citata.

Conform sursei, avocatii jucatorului au argumentele pregatite si sunt gata sa dea clubul in judecata pentru modul in care l-au dat afara pe fotbalist.

Fotbalistul nu a jucat niciun minut in La Liga in sezonul trecut, iar recent si-a exprimat nemultumirea fata de modul in care Ronald Koeman s-a comportat cu el.

"Am jucat doar 17 minute si nu inteleg de ce, deoarece au existat meciuri la care as fi putut sa joc linistit, asa cum sa intamplat cu alti jucatori. Nu stiu ce se intampla in capul antrenorului. Mi-a spus la inceputul sezonului ca nu va conta pe mine, fara macar sa ma vad cum joc sau sa ma antrenez. I-am spus apoi sa ma lase sa joc cateva meciuri, pentru ca nu primesc oferte de la nicio echipa daca nu ma vede pe teren, el a fost de acord, dar nu m-a introdus sa joc.

L-am intrebat de ce nu mai conteaza pe mine, dupa meciul cu Dinamo Kiev, si mi-a spus ca nu am calitate si nu sunt la nivelul Barcelonei, chiar daca am jucat bine in acel meci. Sunt dezamagit, aveam asteptari ca voi juca si voi primi oportunitati la acest club, e un lucru ciudat. Cateodata nu ma antrenam cu echipa, ma dadea la o parte sa nu fac parte din antrenamentele cu grupul, mereu am crezut ca are ceva personal cu mine. Si cand am fost prezent la antrenamente eram scos din pozitia mea de baza si jucam in aparare sau pe dreapta", a declarat jucatorul pentru Mundo Deportivo.