OFICIAL | Plecare de ULTIM MOMENT de la Barcelona! Jucatorul a fost prezentat la noua sa echipa! Cu cine a semnat

Fotabalistul celor de la Barcelona, Carles Perez (21 de ani) a plecat de pe Camp Nou si a semnat cu AS Roma. Echipa antrenata de Paulo Fonseca a platit 13 milioane de euro pentru mijlocasul ofensiv al catalanilor. Perez este un jucator crescut de Academia celor de la Barcelona, La Masia, si mai avea contract cu trupa lui Setien pana in 2022. In acest sezon a evoluat in 13 partide in toate competitiile si a marcat de 3 ori. 10 milioane de euro este cota lui Carles Perez in acest moment, pe transfermarkt.com.

✅ Official: Carles Perez is now a Roma player!

